Juventus Prandelli | su Giuntoli | “Mi piace tanto perchè parla poco

parla anche di Bonucci finito fuori rosa alla. "E' sempre spiacevole vedere fuori rosa uno che ha vinto 8 scudetti e scritto la storia della Juve. Nell'ultima stagione hanno avuto ...'È sempre brutto che un giocatore che ha contribuito a scrivere la storia dellasia messo così in disparte'. E' questo il pensiero di Cesaresulla vicenda tra lae Leonardo Bonucci, espresso in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: 'Nella stagione che si è appena conclusa penso che si siano parlati tra giocatore e ...Cesarevota Vlahovic e non Lukaku come centravanti della. L'ex mister ha parlato a La Gazzetta dello Sport sottolineando come, da parte sua, non rinuncerebbe all'attaccante serbo per fare ...

Juve, senti Prandelli: 'Vi spiego perché non cambierei mai Vlahovic per Lukaku' Calciomercato.com

La Juventus continua a lavorare sul fronte giovani. Nelle ultime settimane, il club bianconero aveva aperto un dialogo con il Genoa per Luca Lipani, centrocampista classe 2005 fresco ...Prandelli, l’ex ct della Nazionale esprime il suo parere riguardo il difensore bianconero che piace molto alla Lazio Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli esprime il su ...