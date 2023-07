Juve | un fedelissimo di Giuntoli può arrivare a sorpresa

(Di domenica 30 luglio 2023) In uscita dal Psg ci sono tanti giocatori. Uno forse non verrà svenduto, ma il suo storico scarso feeling con Luis Enrique può...

Non solo Milinkovic - Savic, con l'arrivo di Giuntoli alla Juventus spunta un altro nome per il centrocampo In casa Juventus proseguono i lavori per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano ...Di uomo, calciatore edella Juventus . L'automobile su cui si trovava venne tamponata e,... Un banale tamponamento interruppe e spezzò la sua famiglia, la famigliae il progetto di uomo ...... un rovescio in Champions potrebbe segnare l'addio per Inzaghino, che con lae a Salerno non è ... Bastoni:di Inzaghi . Brozovic sfiduciato, ma non nello spogliatoio. Martedì sarà in ...

La stangata della UEFA: Juve fuori dall'Europa La Voce di New York

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Genoa è nteressato a Koni DeWinter (21), che vorrebbero prendere in prestito con obbligo di riscatto dalla Juve. Sul belga ci sono ...Tutti i numeri sulla Juventus in vista della prossima stagione in Serie A senza le coppe europee. I dettagli La Juve di Cristiano Giuntoli ha l’esigenza primaria di vendere per sfoltire una rosa che s ...