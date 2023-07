Judo | Universiadi 2023 | Irene Pedrotti di bronzo nei -70 kg a Chengdu

(Di domenica 30 luglio 2023) Calato il sipario sulla seconda giornata di incontri dei Giochi Mondiali Universitarilegati al. Nel JianYian cultural and sport center Gymnasium agli azzurri al via erano Edoardo Mella (-73 kg), Kenny Komi Bedel (-81 kg), Flavia Favorini (-63 kg),(-70 kg). A conquistare la medaglia è stata, in grado di spuntarla contro la mongola Lkhagvadulam Sarantsetseg, prima di cadere nei quarti di finale al cospetto della tedesca Samira Bock. Andata ai ripescaggi, la nostra portacolori ha regolato prima l’americana Isabella Alexandra Garriga e poi la francese Andrea Sophie Eme Clemence, regalando il primo podio all’Italia delin questa competizione. Peccato per Favorini nei -63 kg dal momento che l’azzurra era riuscita a spingersi ...

LIVE Universiadi 2023, 30 luglio in DIRETTA: doppia finale per il bronzo nell'arco, attesa per judo e taekwondo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40: PALLANUOTO - Italia-Corea 11-2 9.36: PALLANUOTO - Italia-Corea 8-2 rete di Occhione 9.32: PALLANUOTO - Italia-Corea 7-2. reti per gli azzurri di del Bas ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un saluto sportivo a tutti e a domani per la prossima Diretta Live dell'evento cinese. 15.27 Siamo dunque in conclusione di questa prima giornata di Universia ...