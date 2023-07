Jorginho | «Il calcio può essere pericoloso | è tutto esagerato»

(Di domenica 30 luglio 2023) Le parole di, centrocampista della nazionale italiana e dell’Arsenal, sul mondo del. I dettagli, centrocampista dell’Arsenal, ha parlato al The Times Magazine. PAROLE – «I giovani nel mondo del? A volte li vedo che hanno una macchina, poi il mese dopo subito un’altra…Ed è lì che penso tipo: ‘Wow, dai…E che devo assolutamente parlare con quel ragazzo. Troppi orologi, macchine, diamanti, vestiti, marchi… E jet private. La mia testa mi dice spesso: ‘Mi sembra persino troppo, non è vero? Ilpuò».

Il titolo dell'intervista fa capire bene il senso delle dichiarazioni del giocatore: "Ilpuò ... E a quel punto che, dall'alto della sua esperienza, vorrebbe intervenire: "In quel ...Giocavano ameglio di me, credetemi. Ma quando sono arrivati i tempi difficili, hanno ...una volta gli ha venduto una macchina, ma è rimasto perplesso, non trovava i soldi in banca. ...... posizione che non è quella dove esprime ilmigliore. E' sul mercato, anche se ufficialmente 'incedibile a meno di offerte irrinunciabili' e sta certamente vivendo un'estate precaria....

Jorginho, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato dei tanti giovani a cui oggi è difficile dare esempi positivi.Jorginho, centrocampista dell'Arsenal, ha rilasciato un'intervista a The Times Magazine, nel corso della quale si è soffermato tra le altre cose sulle difficoltà ...