Jorginho a cuore aperto | “Orologi | macchine | jet privati il calcio può essere pericoloso”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 30 luglio 2023) L’ex calciatore del Napoli,, in un’intervista a The Times Magazine, si è soffermato sulla situazione dei giovani calciatori di oggi. L’ex calciatore del Napoli,, è intervenuto in un’intervista a The Times Magazine in cui ha condiviso alcune riflessioni sulla situazione dei giovani calciatori di oggi, sottolineando le difficoltà e le responsabilità nel fornire esempi positivi e guidarli verso scelte sagge: A volte li vedo che hanno una macchina, poi il mese dopo subito un’altra…Ed è lì che penso tipo: ‘Wow, dai…’. E che devo assolutamente parlare con quel ragazzo”. Il regista della nazionale italiana ha anche espresso ulteriori preoccupazioni riguardo a quanto di sfarzoso posseduto dai giovani calciatori: “, diamanti, abiti di lusso, marchi famosi… E persino jet ...