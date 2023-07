Tra questi, anchecon il suo Panottico (4), precursore dell'imminente chip sottocutaneo. Herbert Marcuse in L'uomo a una dimensione, con la predizione della crescita del controllo ...Fu costruito nel 1826 dall'architetto Giuliano De Fazio, che si ispirò al pensiero del filosofo Inglese, l'ideatore e il promotore di un nuovo tipo di prigione, definita "Panopticon". ...sulla storia della pederastia, Difesa dell'omosessualità, 1785 L'omosessualità come libertà umana È mai esistito un omosessuale E anche ammesso che sia esistito in passato, esiste ...

Jeremy Bentham, l'algebra morale e la giustizia come utilità Il Sole 24 ORE

«Tre sono le sorgenti dalle quali derivano i principii morali e politici regolatori degli uomini - scrive Cesare Beccaria nelle prime pagine del suo “Dei delitti e delle pene” (1764) - la rivelazione, ...