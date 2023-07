Jean Reno compie 75 anni | le 7 interpretazioni indimenticabili

La Pantera Rosa (Commedia) in onda alle 21.10 su Rai Movie , un film di Shawn Levy, con Steve Martin, Kevin Kline,, Emily Mortimer, Henry Czerny, Kristin Chenoweth, Roger Rees, Beyoncé ...Il protagonista è Robert De Niro , ma nel cast c'è anche. Il regista John Frankenheimer , come sua abitudine, ha girato tutte le scene di inseguimento dal vivo e a velocità reale. Atomica ...(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) I visitatoriin una divertente commedia sui viaggi nel tempo. Per rimediare a un omicidio, un cavaliere medievale si affida a un mago per tornare ...

Jean Reno, film e vita dell'attore francese Maremosso

Noto per la sua straordinaria versatilità, l’attore francese – ma di origini spagnole – è stato diretto da alcuni dei più grandi maestri di cinema ...Con: Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda, Karim Belkhadra, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, François Levantal, Francine Bergé, Philippe Nahon, Laurent Lafitte, Robert Gendreu, ...