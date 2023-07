Iva Zanicchi | il racconto dopo l’incidente | si è riuscita a salvare per pochissimi metri – VIDEO

(Di domenica 30 luglio 2023) Sui social la celebre Ivaha condiviso unnel quale si rivolge ai fan raccontando a questi ultimi quanto vissutoil terribile incidente. Negli scorsi mesi l’artista aveva già attirato l’attenzione (e le preoccupazioni) degli utenti, mostrandosi in seguito alla caduta dalle scale di qualche tempo fa.le ha provocato una frattura ad una vertebra ma, fortunatamente, si è ripresa nonostante il pericolo corso. In questi giorni, però, Ivaha dovuto fare i conti con una vera e propria catastrofe. Sui social, ha raccontato ai fan quanto accaduto. Brutto incidente per Iva: ildell’artista (Ansa) – grantennistoscana.itIva è un’artista a 360 gradi, che può contare sull’amore e il supporto di milioni e milioni di fan i ...

... la Tigre di Cremona (Mina),l'Aquila di Ligonghio () e la 'madre' di tutte le pantere, quella di Goro (Milva). Parliamo di politica Un caso per tutti: la Lady di Ferro (Margaret Thatcher)...Non che quella di quest'autunno non sia stata ricca di colpi di scena: dalle polemiche nate trae Selvaggia Lucarelli alla vittoria di Luisella Costamagna, ritornata in gara dopo un ...Clamoroso,torna in tv a Mediaset e questa volta per restarci. La storica conduttrice di 'Ok il prezzo è giusto' si prepara per una nuova avventura proprio dalle parti del Biscione. A rivelarlo è ...

Iva Zanicchi, la rivelazione: "Per tre sere a settimana", bomba-Mediaset Liberoquotidiano.it

La conduttrice campana, intervistata da Hollywood Reporter, ha parlato del momento che sta vivendo e del suo futuro professionale: "Ho sempre avuto la forza di rialzarmi e andare avanti".Barbara D'Urso si racconta in un'intervista all'Hollywood Reporter Roma sognando Almodovar e Ozpetek. Ecco cosa ha detto l'ex regina di Mediaset.