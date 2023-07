ITS Academy | posto fisso | lavoro all’estero e smart working | tasselli di problemi giovanili di formazione e lavoro 

(Di domenica 30 luglio 2023) Pochi giorni or sono, sulle colonne de il denaro.it, dal titolo ’’, una riforma prioritaria del Governo Draghi: al via nel 2023/24 con 48,3 milioni” (https://www.ildenaro.it/its--una-riforma-prioritaria-del-governo-draghi-al-via-nel-2023-24-con-483-milioni/) è apparso l’articolo, subito dopo l’evento della firma del nuovo Decreto di assegnazione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica agli ITS, relativo al prossimo anno formativo 2023/2024 “garantendo una migliore attuazione della riforma degli ITSe delle misure del PNRR”. Gli Istituti Tecnici Superiori (tout court) sono stati introdotti in Italia con una riforma amministrativa, a partire dal 2007, e “si configurano, secondo il modello delle Fondazioni di partecipazione, con il coinvolgimento di regioni ed enti locali, enti ...

PORDENONE - Grande festa in centro città per i neolaureati del Consorzio Universitario di Pordenone e per i neodiplomati dell'ITS Alto Adriatico. Pordenone, come ogni città universitaria che si rispetti, ha ospitato con orgoglio questo primo, evento ufficiale che ha dato visibilità e soddisfazione alla folta schiera ...

Aree tecnologiche e figure professionali degli ITS Academy, il CSPI esprime parere favorevole sul decreto Orizzonte Scuola

ROMA (ITALPRESS) - La campagna itinerante Mediterraneo da remare #PlasticFree 2023, promossa dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con