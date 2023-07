ITF Cordenons | Delai e Spiteri avanzano nelle ' quali' | lunedì scatta il main draw

, il main draw Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone principale che vedrà l'azzurra Nuria Brancaccio, accreditata della testa di serie numero 1, dopo il forfait dell'ultima ora ...Cresce l'attesa per l'inizio degliInternazionali del Friuli Venezia Giulia Serena Wines 1881 Tennis - Acqua Maniva Tennis Cup ...si disputano sui campi in terra rossa dell'Eurosporting di- Cresce l'attesa per l'inizio degliInternazionali del Friuli Venezia Giulia Serena Wines 1881 Tennis - Acqua Maniva Tennis Cup giunti alla ottava edizione, dotati di un montepremi di ...

Giornata dedicata al primo turno delle qualificazioni femminili nella 8° edizione dell'Itf W60 Cordenons Serena Wines Tennis Cup 1881-Acqua ...