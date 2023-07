Italrugby | Allan | “Un passo alla volta arriveremo in forma verso il Mondiale”

(Di domenica 30 luglio 2023) La Nazionale Italiana di Rugby maschile, dopo il suo esordio con sconfitta contro la Scozia per 25-13 nelle Summer Nations Series, ha avuto a disposizione una giornata di riposo. Nel pomeriggio gli azzurri si trasferiranno da Edimburgo a Dublino, dove sabato 5 agosto alle 20 locali (21 italiane) affronteranno i padroni di casa dell’Irlanda del secondo Test Match estivoil: la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8. Nel corso della conferenza stampa Tommasoha commentato il suo esordio in azzurro: “E’ mancata un po’ di lucidità. Abbiamo perso opportunità in momenti del gioco che erano fondamentali, come è successo qualche mese fa proprio contro la Scozia in questo stadio al Sei Nazioni. E’ la prima partita insieme dopo tanto tempo e alcuni meccanismi li stiamo ritrovando. ...

