Italia-Sudafrica in tv | data | orario e diretta streaming Mondiali femminili 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 30 luglio 2023)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudel match valido per la terza e ultima giornata dei gironi deidi calcio. Le azzurre di Milena Bertolini tornano in campo per il terzo appuntamento in Nuova Zelanda con l’obiettivo di qualificarsi per gli ottavi: avversaria di turno la formazione africana, in crescita negli ultimi anni ma pur sempre alla portata. Si parte alle ore 9 di mercoledì 2 agosto, chi vincerà?tv su Rai Uno,su Rai Play etestuale su Sportface. SportFace.