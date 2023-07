Italia femminile | sbaglia Bertolini | contro il Sudafrica sarà rivoluzione? Nodo Girelli

(Di domenica 30 luglio 2023) per la formazione dell’ultima partita del girone Il giorno dopo la goleada subita dalla Svezia l’prevalentemente si lecca le ferite. Milenasi è dimenticata di preparare l’unica cosa che andava veramente preparata: le palle inattive. Così le Azzurre prendono tre gol su cinque da calcio d’angolo, anzi quattro perché l’ultima rete subita è scaturita da un corner a proprio favore. È un errore grave, imperdonabile a questi livelli. La botta non è ancora stata smaltita e nel ritiro azzurro oggi nessuno aveva voglia di sorridere o fare puzzle, l’attività serale più in voga tra le giocatricine. La buona notizia è che una sconfitta con le scandinave (parse non irresistibili e quasi dominate nella prima mezzora di gioco), in fondo, era pure messa in conto; anche se ovviamente non in questi ...

1 Oro, 5 argenti e 1 bronzo individuali oltre alla medaglia d'argento di Squadra, questo è il bilancio sensazionale dei Campionati Europei Assoluti di sci nautico conclusi pochi minuti fa a San Gervas ...Per l'Italia grandi soddisfazioni dai giovani delle categorie youth e junior: oro youth negli RSAero 7 per Leopoldo Sirolli, oro Junior RS Aero 5 rispettivamente per il cagliaritano Enrico Loi e Chiar ...