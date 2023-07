Italia campione del mondo nella spada maschile a squadre

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 30 luglio 2023) Due ori azzurri in meno di un`ora. Dopo quello delle fiorettiste, arriva l'oro degli spadisti che hanno battuto la Francia per 45-31. Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Andrea Santarelli i quattro neo campioni delche hanno sconfitto Gaetan Billa, Romain Cannone, Alexandre Bardenet e Yannick Borel.Una finale senza storia, con gli azzurri dominanti fin dal via.non vincevamo l`oro dal 1993 a Essen, mentre l`anno scorso al Cairo avevamo perso la finale sempre contro la Francia, che nelle ultime 16 edizioni dei Mondiali aveva vinto ben 11 volte l`oro. Un trionfo arrivato dopo 30 lunghissimi anni. L`aveva battuto 44-21 il Brasile agli ottavi, l`Egitto 44-25 ai quarti, e in semifinale 35-23 il Venezuela che si è poi aggiudicato il bronzo superando la ...