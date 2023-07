O della "cantonalizzazione" federale modello svizzero, modello istituzionale di una separazione tra le "tribù" d'per non spararci Di grande interesse è una riflessione, su Haaretz ,...... Giulio Terzi (Ex Ambasciatore d'Italia in, ex Ministro degli Esteri del governo Monti, ... Nessuno ha il diritto didalla vita politica e di condurre una vita normale. All'interno ...O della "cantonalizzazione" federale modello svizzero, modello istituzionale di una separazione tra le "tribù" d'per non spararci Di grande interesse è una riflessione, su Haaretz ,...

Israele: separarsi per non spararci Globalist.it

Israele, per provare a scongiurare una guerra civile la strada da percorrere è quella della separazione. O della “cantonalizzazione” federale modello svizzero, modello istituzionale di una separazione ...