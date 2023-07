Inter | scatto per Scamacca | contatti avviati

(Di domenica 30 luglio 2023) L'scatta per Gianluca, ora è lui l'attaccante più vicino ai nerazzurri. Marotta e Ausilio continuano a...

Per Mavropanos ci sarà comunque da battere la concorrenza della Juve che ci pensa da tempo, mentre l'in passato aveva fatto un sondaggio. C'è comunque ottimismo in casa Napoli e presto potrebbe ...Rapida carrellata: il mercato è cominciato con il Napoli che cercava un difensore, la Lazio una mezzala, l'centravanti e portiere, la Juve di vendere qualcuno, la Roma un attaccante. Abbonati ...... con tanto diche riprende lei e il marito abbracciati. Un post che evidenzia il loro legame,... L'exin Turchia ha trovato la sua pace. Si è rilanciato dopo i problemi che lo hanno portato ...

Inter, scatto in pole per Samardzic: contatti positivi con l'Udinese - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Inter scatta per Gianluca Scamacca, ora è lui l'attaccante più vicino ai nerazzurri. Marotta e Ausilio continuano a lavorare per regalare un nuovo centravanti a Inzaghi con tanti nomi arrivati sul t ...Improvvisa accelerata dei nerazzurri per l'ex centravanti del Sassuolo, reduce da una stagione deludente al West Ham ...