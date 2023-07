Inter | Samardzic in pole | Fabbian verso l’Udinese

(Di domenica 30 luglio 2023) Si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione di Serie A che porta con sé l’ombra continua del calciomercato. Oltre ai profili per sostituire Onana, l’starebbe affondando il piede sull’acceleratore per. Infatti il calciatore di proprietà del, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto ad approdare alla corte di L'articolo proviene da Il Difforme.

Passi avanti trae Udinese per il passaggio in nerazzurro di Lazar: il centrocampista tedesco naturalizzato serbo sarebbe la pedina ideale per completare il reparto di Simone Inzaghi. Ecco come ......e l', differenze di vedute sul mercato. Molto evidenti, nonché note a tutti per quanto riguarda difensore e attaccantePer il ruolo di braccetto di destra, Ausilio, che ha quasi chiuso...Fuochi d'artificio nella redazione della Gazzetta dello Sport. Con l'ingaggio diche sta per essere ufficializzato, l'ha operato il sorpasso sul Napoli almeno per quel che concerne un reparto: il centrocampo. I redattori e gli esperti di mercato del quotidiano ...

Con Samardzic nessuno ha un centrocampo come quello dell'Inter La Gazzetta dello Sport

L'Inter torna attiva sul calciomercato: Samardzic in arrivo e Marotta che vuole stringere per la punta, con Balogun, Scamacca e non solo nel mirino ...Il Milan ha chiuso per Yunus Musah: al Valencia andranno 20 milioni di euro più uno di bonus a determinate condizioni ...