Inter | patto di ferro con Trubin | la ricostruzione

(Di domenica 30 luglio 2023) La Gazzetta dello Sport fa il punto della trattativa trae Shakhtar Donetsk per il portiere: "... Per il ruolo di vice, invece,...

L'può aspettare, questo lo ha già comunicato all'agente del calciatore. Non c'è fretta e ... ma adi non rovinare i rapporti di vicinati, che vanno a gonfie vele anche tra presidenti, visto ...Secondo gli ultimi rumors raccolti anche dalla Gazzetta dello Sport, Sommer dovrebbe firmare con l'al rientro dalla tournée in Giappone , ache venga risolta la questione relativa alla ...Se la giocheranno con Juve e, ache i nerazzurri comprino un signor centravanti. Lukaku era perfetto. Come Vlahovic: non lo venderei mai". Chi è il migliore al mondo oggi "Mbappé. Mi ...

Inter, patto di ferro con Trubin. Nerazzurri certi di poterlo prendere a ... L'Interista

Rafael Toloi non è un nome destinato a finire nel dimenticatoio, almeno non adesso. L’Inter ci ha pensato e ci pensa ancora, ne ha parlato con il suo agente dietro specifica richiesta di Inzaghi, ma q ...Ogni Paese ospiterà lo stesso numero di gare: la vera partita politica sarà sulla finalissima. Gravina: "Il calcio per condividere emozioni" ...