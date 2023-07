Inter | Leva | «Frattesi è perfetto per Inzaghi | farà bene»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 luglio 2023) Le parole di Emiliano, ex allenatore di Davide, sull’impatto del centrocampista in nerazzurro Emiliano, ex allenatore di Davidenelle giovanili della Lazio, ha parlato a Tuttosport del neoacquisto dell‘. LE PAROLE- «Aveva già da piccolo una grande propensione per l’inserimento, un buon calcio in porta, dinamicità e forza fisica. Per me èper il gioco dell’, visto chesviluppa una trama molto propositiva in avanti. Davide potrà trarne giovamento grazie alle sue caratteristiche, come visto con il gol all’Al-Nassr. È un giocatore da grande squadra, di questo non ho dubbi. Un ragazzo votato al sacrificio e i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...