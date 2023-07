Inter | Dimarco scherza | 'Vorrei Mbappé'

La dirigenza sportiva del Manchester United starebbe valutando un possibile investimento per provare a strappare all'il difensore Federico; per arrivare al cartellino dell'esterno italiano il club inglese starebbe ragionando su una possibile proposta da circa 50 milioni di euro, anche se il giocatore ...Fra l'altro Samardzic sarebbe anche l'unico mancino di ruolo in mezzo al campo, oltre a(più Mkhitaryan, che è ambidestro). Centimetri e gol da fuori per l'Oltre ad aggiungere ...Occhio, perché se l'dovesse piazzare il colpo Samardzic potrebbe contare su un centrocampo in ... Infine, gli esterni con la batteria composta da, Gosens, Dumfries e Cuadrado . Insomma, ...

Dimarco all'evento Konami: "Nella mia Inter vorrei Mbappé. Ho parlato con Nagatomo e..." Fcinternews.it

La dirigenza nerazzurra ha annunciato anche il rinnovo contrattuale di Matteo Darmian, fino al 2025, e di Alessandro Bastoni, il cui nuovo contratto andrà a scadere nel giugno 2028, portando al ...L’esterno nerazzurro Federico Dimarco divertito in Giappone: il divertente siparietto sui social Dimarco scherza sui social dal ritiro dell’Inter al Giappone e rivela una delle sue grandi passioni, qu ...