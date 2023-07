Inter | Bastoni | “Siamo ancora gli inizi | ma non alcun dubbio su questa squadra”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 30 luglio 2023) Dopo l’1-1 maturato contro l’Al Nassr di Marcelo Brozovic e Cristiano Ronaldo, match disputatosi lo scorso 27 luglio e caratterizzato dal primo gol in nerazzurro di Davide Frattesi, continua la tournée in Giappone dell’di Simone Inzaghi. Quest’ultimo ora atteso, dal big-match contro il PSG di Milan Skriniar. Sfida in programma il prossimo 1° agosto, nella splendida e suggestiva cornice del National Stadium di Tokyo, il quale si preannuncia gremito in ogni ordine di posti. Un test sicuramente moltoessante per la compagine nerazzurra, in vista della prima giornata della Serie A 2022-23, ove si ritroverà ad affrontare l’ostico Monza di Raffaele Palladino. Ricordiamo infatti che i Brianzoli negli ultimi due confronti contro Lautaro Martinez e compagni, hanno ottenuto la bellezza di 4 punti sui 6 totali disponibili. Si preannuncia quindi un ...