Intelligenze artificiali | sostituiranno 300 milioni di lavoratori | quanti docenti perderanno il lavoro? Cosa accadrà veramente

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 30 luglio 2023) Le(IA), entrare in modo prorompente nelle nostre vite, secondo alcune stime causeranno la perdita di 300di posti di. Che se ci riflettete un attimo, rappresentano una fetta non indifferente della popolazione umana. Nell'immaginario comune, prima dell'ingresso delle IA basate sui modelli linguistici, ad essere a rischio erano soprattutto le professioni manuali (pensate alla robotizzazione, ai bracci meccanici che sostituiscono le braccia umane e andate indietro nel tempo e pensate alle prime macchine tessili e alle proteste degli operati che sentivano minacciato il proprio). Le cose sono andate così, ma non solo: è arrivato CHAT GPT che pare voglia pensare al posto nostro. E quindi la minaccia si è estesa anche ai lavori intellettuali, tra i quali ...