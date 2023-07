Incidenti oggi Lazio | scontro tra moto | 2 morti

(Di domenica 30 luglio 2023) (Adnkronos) – Due persone sono morte in incidente fra treal km 23,500 della statale 471 Salaria, a Leonessa, in provincia di Rieti. La strada è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni. Sul posto le squadre del 118, la Polizia Stradale e il personale Anas. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

