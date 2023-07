Incidente a Patti | tragedia stradale | morto un motociclista

(Di domenica 30 luglio 2023) Prende forma l’ennesima, avvenuta durante la mattinata del 30 luglio, che grava sulMichele Arduca, di 40 anni,in un, in provincia di Messina. L’uomo durante la guida del suo veicolo ne avrebbe perso il controllo per poi andare oltre le barriere di protezione. Gravi le ferite riportate L'articolo proviene da Il Difforme.

Patti, grave incidente autonomo in moto. Muore centauro AMnotizie.it

Incidente in provincia di Messina per Michele Arduca. Sarebbe stato sbalzato oltre l'area spartitraffico dopo lo scontro con il guardrail ...PATTI (MESSINA) – Tragedia, questa mattina poco dopo le 11, lungo lo scorrimento veloce che collega il casello autostradale di Patti alla frazione Marina. In un incidente stradale autonomo, ha perso l ...