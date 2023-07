Incendio Palermo | ordinanza anti diossina | vietati carne e uova

Niente carne, uova, latticini e foraggi provenienti in un raggio di 4 km dal sito della discarica di Bellolampo , a, a seguito dell'che ha interessato la zona nei giorni scorsi, dove Arpa Sicilia ha segnalato la presenza di diossina . Lo prevede un'ordinanza del sindaco del capoluogo siciliano in ...Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco di, Roberto Lagalla, che riguarda l'area di 4 km dove l'Arpa ha riscontrato la presenza di diossina prodotta dall'nella discarica di ...... ordinanza anti diossina: per 15 giorni no carne e latticini FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Roghi a, è allarme diossina: valori 9 volte sopra la norma L'...

