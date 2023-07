Incendio in un supermercato di Roma | evacuate due palazzine di quattro piani

(Di domenica 30 luglio 2023) Un secondodopo quello nel centro rifiuti di Ciampino è divampato a, questa volta nella zona di Fiumicino e precisamente all’interno delTodis di via Florina. Dalle prime ore del mattino di domenica 30 luglio tre squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate con un’autobotte per cercare di sedare le fiamme. Non si registrano feriti ma tutti i residenti delle duedisovrastanti l’esercizio commerciale sono stati fatti evacuare. Sul posto anche la polizia locale di Fiumicino, i Carabinieri di Passo Scuro e della compagnia di Civitavecchia nel tentativo di accertare le cause del rogo. L’è sotto controllo ma proseguono le verifiche e i controlli per la messa in sicurezza dell’area e degli ...

Un risveglio con le fiamme per alcuni residenti di via Florina, a Fiumicino. Alle prime luci dell’alba di domenica 30 luglio 2023, un vasto incendio è divampato all’interno di un supermercato della li ...Poco prima delle 6 di domenica le fiamme hanno danneggiato gravemente il negozio in via Florina ...