Incendio in casa a Foggia | gravi ustioni per mamma e figlia di 3 anni

(Di domenica 30 luglio 2023) (Adnkronos) – È ricoverata al Policlinico di Bari la famiglia coinvolta in unnella notte a San Severo in provincia di. Lae ladi 3sono in rianimazione conestese su tutto il corpo. Sono state trattate nella notte dai chirurghi plastici del centrocon l'innovativa tecnica della escarolisi enzimatica e sono attualmente in prognosi riservata. Il padre e l'altradi 5sono ricoverate, invece, nel centroe hanno riportatonon molto estese. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

