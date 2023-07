Incendio a Senago | fiamme all’Urania Fumo nero visibile a Paderno | Bollate e Garbagnate

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 30 luglio 2023)di. Pompieri in azione in via Togliatti. Una lunga colonna disi è sprigionata poco dopo le 13 di domenica. Ilanche a chilometri di distanza ha allarmato decine di residenti anche daDugnano,. Lesi sono propagate nei capannoni dell’Urania di, ...