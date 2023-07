Incendi | Bonelli | ' luglio record con 53 610 ettari bruciati | come superfici Roma | Parigi e Madrid'

'Glie i disastri meteorologici degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova l'Italia. ... Meloni twitta, Renzi ricorda,attacca Matteo Renzi un po' ha deprecato, un po' ha fatto l'...Ma quale cambiamento climatico Sono tuttidolosi! E AngeloHa invocato il reato di "negazionismo climatico" : vuole imbavagliare chiunque non si accodi al fanatismo green. Una ...Ma potranno affermare solo per whatsApp di non sentire caldo, senza cioè farsi sentire dao ... News correlate Pnrr, sì di Bruxelles all'Italia Maltempo e, Leo: prorogate le scadenze ...

Incendi, Bonelli: da gennaio bruciati 53mila ettari di boschi. Legambiente: in fumo un'area come 73mila campi di calcio Corriere Roma

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Questo mese si sta chiudendo con il record assoluto di incendi rispetto agli anni precedenti. Infatti a luglio 2023 sono ben 53.610 gli ettari di superfici andate a fuoco, ...Forestali e vigili del fuoco che mancano, piano antiroghi approvato il 14 luglio, catasto degli incendi che latita: le falle della regione (autonoma) già ...