In coma per 10 giorni | fa l’esame di maturità e prende 100 | la storia di Pietro

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 30 luglio 2023)Gentili non è solo un ragazzo che ha ottenuto il massimo punteggio alla, ma è il simbolo della resilienza e della determinazione. Nonostante un grave incidente che lo ha portato inper diecie un mese di riabilitazione,è tornato a scuola in tempo per gli esami di. L'articolo .