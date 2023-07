(Di domenica 30 luglio 2023) Quando, l'estate scorsa, Daniele Lupo ed Enrico Rossi decisero di giocare insieme, interrompendo il rapporto con Alexe Adrian, in pochissimi pensarono che gli ex compagni ...

Ranghieri chiude bene a muro eè sempre reattivo in difesa. Gli azzurri sono sempre lì e, al rientro dal time out tecnico, accelerano il ritmo del gioco e provano l'allungo. Sul finale, ...In Aggiornamento: Alex Ranghieri e Adrian, oggi a Montreal in, hanno conquistato una bellissima medaglia di bronzo nel torneo Elite 16, massimo livello del Beach Pro Tour. Il duo tricolore nella finale per il terzo e quarto ......contro Evandro/Arthur MONTREAL - Continua spedita la corsa della coppia tricolore impegnata nel torneo Elite 16 di Montreal (). Nel tabellone maschile Alex Ranghieri e Adrian, hanno ...

In Canada Carambula-Ranghieri ancora sul podio sognando Parigi La Gazzetta dello Sport

MONTREAL (CANADA)-Prestigioso risultato per Alex Ranghieri e Adrian Carambula che hanno conquistato il podio nel torneo Elite 16 di Montreal, massimo livello del Beach Pro Tour. La coppia italiana ha ...I migliori azzurri del ranking mondiale sono di bronzo a Montreal, in perfetta media per qualificarsi ai Giochi 2024 ...