Il WWF e la geniale pubblicità che sfrutta la X di Twitter per parlare del pericolo di estinzione degli uccelli

Leggi su open.online

(Di domenica 30 luglio 2023) Lo slogan in tedesco è netto: «Proteggi la fauna selvatica prima che sia troppo tardi». A lanciarlo è la WWF in Germania. Non è un caso isolato, perché l’ente,ndo il cambiamento del simbolo didano blu a semplice X, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per gliin via di. @WWF #x #pic..com/v3GvT1auz4— Alberto Alemanno (@alemannoEU) July 29, 2023 WWF International lo spiega in modo chiaro: «L’iconicono dinon è l’unico a scomparire. Oggi, una specie disu otto è a rischio di. Ma possiamo fare la differenza, salvando loro e i loro habitat, a vantaggio di tutte le ...