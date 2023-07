Il vertice di pace in Arabia Saudita è solo una vetrina per Mohammad bin Salman. Per la guerra cambia poco o nulla

(Di domenica 30 luglio 2023) Ilche si terrà a Jeddah il 5 e il 6 agosto ma all'appello manca la Russia. Tramballi (Ispi): "Il principe ereditario ha compreso che la geopolitica si è fatta più dinamica rispetto a un tempo. Ci sono deserti da conquistare e c’è tanto spazio per il Sud del mondo”

Attacco di droni su Mosca e la Crimea: "Abbattuti 25 Uav". Putin a parata: "30 nuove navi da guerra" - Kiev: via lo stemma sovietico dal monumento della Patria - Kiev: via lo stemma sovietico dal monumento della Patria RaiNews

Il vertice che si terrà a Jeddah il 5 e il 6 agosto ma all'appello manca la Russia. Tramballi (Ispi): "Il principe ereditario ha compreso che la ...Putin: “Non abbiamo mai rifiutato colloqui”. Ma le condizioni di Mosca non cambiano. Sulle operazioni belliche incombe l’avvicinarsi delle piogge autunnali ...