Il tradimento? È sempre esistito e fa parte della complessità delle relazioni umane

(Di domenica 30 luglio 2023) “Iltradisce il traditore” Erica Jong Secondo il filosofo e sociologo, Zygmunt Bauman, scomparso nel 2017, fino a qualche tempo fa, creare legami d’amore duraturi per tutta la vita, non solo era possibile, ma era anche una norma socialmente strutturata e consolidata. Attualmente, questa continuità relazionale e affettiva è diventata quasi un’eccezione. Bauman, definisce il comportamento umano e con esso anche il “dialogo” amoroso tra individui, una costruzione storica, strettamente legata alla cultura e alle esigenze sociali del tempo in cui viviamo. In uno dei suoi libri, chiamato Amore liquido affronta e analizza la fragilità dei legami affettivi, mettendo in relazione il desiderio di provare nuove e plurime emozioni in antitesi a sentimenti autentici e duraturi. Secondo lo scrittore sono entrambi bisogni dell’individuo ma che tra loro entrano spesso in un ...