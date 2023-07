(Di domenica 30 luglio 2023)mozzafiato enapoletano, la sexy modella ha fatto letteralmente impazzire iazzurri con le sue ultimissimeHa ilcompletamente azzurro e lo ha dimostrato sui social e non solo. Brasile chiamae lo fa con la prorompente bellezza di una modella che dal Sudamerica è andata alla conquista della squadra partenopea. È bastata una semplice apparizione sulle tribune di quel che un tempo era il ‘San Paolo’ ed oggi porta il nome del Pibe de Oro per fare breccia nei cuori deiazzurri. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la sua bellezza non può passare indifferente. Parliamo di Dessa Nunes, modella brasiliana, con una passione per ilche l’ha fatta diventare famosa anche all’ombra del ...

Si continua a giocare al FitzGerald Tennis Center all'interno del Rock Creek Park, neldi uno ... In quell'occasione il ligure ha battuto in due set Del Potro e conquistato così ilprimo ...Io volevo ilautografo ma avevo paura anche a rivolgergli la parola. Per fortuna si è ... La squadra delo l'Inno di Mameli. Però se ripenso alle infermerie in cui mi cambiavo da sola da ...Ti concedo unsaggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te'. per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo ildisegno. Poiché ...

Il suo cuore batte per il Napoli e ha un fisico scultoreo, tifosi incantati (Foto) Spazio Napoli

Eleonora Incardona è al top della forma, lo dimostra in una serata di gala dove mette in mostra il suo fisico straripante.Don Giovanni Marovelli, compaesano di Livignano, celebra il suo 50.mo di ordinazione sacerdotale nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. La comunità si stringe intorno a lui per festeggiar ...