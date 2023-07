“Il segreto del giardino” | il libro di Ginevra Diletta Tonini Masella

Leggi su lopinionista

(Di domenica 30 luglio 2023) Sofia e Giacomo non vogliono cambiare casa, ma i loro genitori vanno avanti imperterriti con il trasloco. A fine estate arrivano controvoglia nel nuovo Condominio, tra palazzine rosa e piante fiorite, una piccola oasi nel cuore caotico di Roma. Fuori dal cancello infuriano il traffico, il rumore dei clacson, il vociare concitato della città grande; dentro, avventure e nuovi amici aspettano i due bambini e i loro gatti, Venere e GattoMan. In questo nuovo mondo c’è un, al centro del Condominio, dove nessuno può entrare. Perché è chiuso, e per quale motivo sembra essere controllato dagli Anziani che appaiono non appena ci si avvicina al muro di cinta? Sofia e Giacomo vogliono scoprire cosa si cela al di là dell’alta barriera di rose rampicanti e arbusti che lo rendono inaccessibile. Intanto, anche la Mamma e il Papà custodiscono un ...