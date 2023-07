Il rischio di sindrome metabolica è più alto fino al 34% nei bambini che guardano troppa televisione

(Di domenica 30 luglio 2023) Guardaredurante l’infanzia e l’adolescenza favorisce l’insorgere dellain età adulta. A scoprirlo è stato uno studio condotto dall’Università di Otago, in Nuova Zelanda, pubblicato sulla rivista Pediatrics. La ricerca ha rafforzato le precedenti opinioni che sostenevano che guardareTV dapuò essere all’origine di una cattiva salute in età adulta. Lo studio, guidato Bob Hancox, professore al Dipartimento di Medicina Preventiva e Sociale dell’Università di Otago, ha rilevato che iche facevano un uso maggiore dellaavevano maggiori probabilità di sviluppare lada adulti. La...

Quali sono i disturbi del "mal di vacanza" " Iniziamo con il dire che si tratta di una... è evidente ilche il piccolo non riesca a usufruire completamente del piacere, della gioia e ...leggi anchedi Guillain - Barré, dichiarata l'emergenza sanitaria: sintomi, cause e la ... leggi anche Virus estate 2023: quali sono, come ci si contagia e perché i bambini sono più a...Si chiamadi alpha - gal: oltre a trasmettere batteri, virus e altri agenti infettivi, attraverso un tipo di zucchero il morso può causare reazioni allergiche anche gravi. Ail ...

Troppa TV da bambini aumenta il rischio di sindrome metabolica da ... Quotidiano Sanità

Sintomi, segni, prevalenza La sindrome di Takotsubo è una forma di insufficienza ... Il nostro obiettivo è cercare di identificare i pazienti che sono ad alto rischio di queste complicanze e trattarli ...Sempre più casi della misteriosa sindrome, che potrebbe aver colpito già 450mila statunitensi. A rischio il consumo di vitello, manzo, coniglio, maiale, ...