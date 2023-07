Il PNRR | ovvero tutto è bene quel che finisce bene Almeno per ora

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 luglio 2023) L’altro ieri la Commissaria EU Von der Leyen ha firmato il dispositivo di pagamento della ormai arcinota terza rata del finanziamento accordato a suo tempo all’ Italia. Essa va in conto della più importante cifra totale del, a valere sul NGEU. A tal punto è opportuno fare qualche osservazione su quanto il Paese e il suo governo stanno di concreto facendo e quanto, in risposta, in assenza totale di buona fede, una combutta di falsi o, peggio ancora, deviati opinion makers, sopratnazionali, ma anche di oltre confine, non smette di rivoltare sull’opinione pubblica latu sensu. Facendo così tentativi, con ogni metodo di imbonimento, di far ingoiare a chi ne è interessato, anche malcelati rancori poco pertinenti ai fatti. In definitiva sono due le tecniche adottate da questi diffamatori e manipolatori della esatta portata di quanto accade. Gli ...