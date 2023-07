Il Pnrr | le sue modifiche | i vincitori e i vinti Ma chi deve vincere è il Paese

(Di domenica 30 luglio 2023) La Commissione Ue nel varare la terza tranche di finanziamento delha espresso un giudizio positivo sul lavoro di revisione del Piano condotto dal Ministro Raffaele Fitto, pur rimanendo in attesa di esaminare la proposta formale che le verrà sottoposta. È un risultato positivo per il nostro governo che conferma la modificabilità delprevista, come sapevamo, dalle regole che lo governano. Ciononostante si è subito aperta una discussione su chi risulta avvantaggiato e chi si ritiene danneggiato dalleproposte. I sindaci dei comuni titolari dei progetti che sono stati esclusi dalnon sono sicuri che i loro progetti verranno recuperati, come promesso, con l’uso del Fondo Complementare o con i Fondi di Coesione che sono accentrati assieme a quelli dela palazzo Chigi. Così come ...

Anche se tale argomento sarebbe stato meritevole di qualche attenzione in più per leattuali ...mentre firma in diretta il mandato per l'accredito sulle casse del Tesoro della terza rata del, ......dei fondida restituire dovrà essere sostenuta da ulteriore debito pubblico. Non ha senso poi umiliare ancora una volta gli enti locali, che sono quelli più vicini al territorio ed alle...... alla gestione dei fondie la guerra in Ucraina che sembra non avere una fine, tuttavia al ...in campo le diverse fazioni pro e contro contrapponendosi frontalmente e proponendo ognuno le...

Il Pnrr, le sue modifiche, i vincitori e i vinti. Ma chi deve vincere è il ... Formiche.net

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha tagliato oltre 13 miliardi di euro dai fondi Pnrr destinati ai comuni. Il taglio, come denuncia il Coordinamento Territoriale di Scampia, porterà a "sacrificare ...Venti milioni di euro in pericolo a Treviso, cinque a Castelfranco, altrettanti a Mogliano. Solo per parlare di alcuni comuni maggiori, poi ci sono quelli medi e piccoli che possono perdere ...