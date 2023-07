(Di domenica 30 luglio 2023) "Non cessiamo di pregare per la martoriata Ucraina dove la guerra distrugge tutto, anche il, e questa è unaa Dio perché ilè dono suo per sfamare l'umanità". Lo ha detto il ...

"Non cessiamo di pregare per la martoriata Ucraina dove la guerra distrugge tutto, anche il grano, e questa è una grave offesa a Dio perché il grano è dono suo per sfamare l'umanità".'Il grido di milioni di fratelle e sorelle che soffrono la fame sale fino al cielo'commentaFrancesco lancia un appello a Mosca perché ripristini l' accordo sul grano . 'Faccio appello ai miei fratelli, le autorità della Federazione russa, affinché sia ripristinata l'Iniziativa del Mar ...

Il Papa: 'Distruggere il grano è una grave offesa a Dio' Agenzia ANSA

