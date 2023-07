(Di domenica 30 luglio 2023) CASTEL DI SANGRO (dall'inviato) - Eppure basta poco - per ora: un difensore centrale e un mediano/mezzala - e forse è proprio per questo che conviene prendersela con comodo, senza dare strappi, ...

Il Napoli all’assalto per Mavropanos e Lo Celso Corriere dello Sport

Secondo Libero il Napoli ha gestito male il dopo-Kim: da tre mesi si sapeva della sua partenza ma il club non ha ancora trovato il sostituto.Una violenta rissa per circostanze ancora da chiarire è scoppiata agli imbarchi dei traghetti a Napoli Porta di Massa, là dove partono i traghetti per le isole del golfo. Panico tra turisti e passegge ...