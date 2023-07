Il Manuale del sistema di gestione qualità MSGQ e il Sistema Quali For Ma del Ministero | scarica il “verbale del riesame della Direzione”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 30 luglio 2023) Per “deldi” (individuato dal seguente acronimo) si intende quel documento che individua e descrive il.For.Ma. voluto daldell’istruzione e del Merito. è un particolare, coordinato dallagenerale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione delnazionale di valutazione indispensabile nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e, in maniera specifica, per la filiera formativa per il settore marittimo. L'articolo .