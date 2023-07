Il grosso guaio del software gestionale utilizzato da 7mila medici italiani

(Di domenica 30 luglio 2023) Lo utilizzano oltretradi base e pediatri di libera scelta. Si tratta di unche consente loro di organizzare le “cartelle” dei singoli pazienti in modo ordinato. Però, non era tutto oro quello che luccicava: il Garante della Privacy ha sanzionato Medico2000, la piattaforma tra le più utilizzate (in Italia) tra i cosiddettidi base. Il sistema aveva una lunga serie di problemi e non solo in termini di trasparenza. Quello più eclatante riguardava la mancata completa anonimizzazione dei dati sanitari dei pazienti. Ma c’è anche molto altro. Medico2000, ildei dati personali dei pazienti Innanzitutto, c’era un errore marcano sulle responsabilità: la piattaforma sosteneva che il titolare del trattamento dei dati fosse il ...

Juve, esplode il caso - Bonucci: unbianconeroDopo che l'inglese ne ha bevuto avidamente unsorso, Verstappen ha fatto un'espressione ... Dopo aver ottenuto una sorprendente quinta prestazione in qualifica, '''' Zhou ha chiesto a Bottas ...Un dramma per i residenti, ma unanche per tanti turisti. Gli incendi divampati nelle isole greche di Rodi e Corfù infatti arrivano nel pieno della stagione estiva, con migliaia di villeggianti costretti a cambiare o ...

Medico2000, il grosso guaio dei dati personali dei pazienti | Giornalettismo Giornalettismo

Giovà di Partanna Mondello si trova in guai grossi quando la sorella affitta un appartamento a due personaggi poco chiari. Quando vengono uccisi in un agguato, i sospetti si indirizzano su di lui. Una ...La notizia dell'infortunio è stata diffusa dalla società madridista in una nota ufficiale: 'Il giocatore sarà trasferito a Madrid nelle prossime ore per proseguire il trattamento specifico'. Proprio a ...