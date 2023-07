Il gesto che fa infuriare Cardi B | microfono contro il fan | succede di tutto

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 luglio 2023) La rapperB sbottauno spettatore durante un concerto a La s Vegas. Il fan le lancia una bevanda addosso, la cantante infastidita smette di cantare, poi la reazione furiosa: lancia illo spettatore nelle prime file sorprendendo tutti, anche la security che interviene sul palco e tra il pubblico. In seguito, ilè tornato alla rapper che ha proseguito lo show. La scena è statat ripresa dai tanti smartphone presenti per immortalare il concerto e le immagini sono finite sui social. Non si tratta della prima volta che in concertoB lancia ila qualcuno. Due giorni fa era successo sempre a Las Vegas e la "vittima" è stata il Dj del club Drai's reo di aver commesso alcuni errori nell'esibizione.