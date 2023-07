Il gagliardetto del City | il cielo è azzurro sopra Manchester

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 30 luglio 2023) E’ l’delle maglie dei “ Citiziens ” a colorare, si fa per dire, ildell’algida. Questo dopo l’impresa della stagione appena conclusa che ha visto iltrionfare nelle tre più importanti competizioni a cui ha partecipato. Il trionfo di coloro che per anni sono stati considerati i “cugini poveri” delUnited, il successo del “Pep” Guardiola ma anche un chiaro esempio che, in alcune circostanze, il vertice del calcio si raggiungettutto con grandi, grandissimi capitali come quelli che dal 2008 ha sborsato lo Sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan. Ilnasce nel 1880 con il nome di St Mark la squadra dell’omonima chiesa del quartiere di Gorton ad est di. Un’iniziativa ...