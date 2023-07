Il figlio di Renzi riparte dall'America

Il leader di Italia Viva , in occasione della laurea del, aveva dichiarato: " È come un gol ... La7.it - Francescoè il nuovo attaccante della squadra di calcio universitaria della Florida ...Va nella squadra sportiva universitaria. Repubblica lo descrive così: 'Jr, classe 2001, attaccante da area di rigore, bel fisico, bomber" Ildi Matteo, Francesco, 22 anni, andrà a provare a fare il calciatore in America. Come riportato da Repubblica Firenze: 'Dopo una trafila tra le varie squadre italiane e tanti gol un po' in ...Calcio, ildi Matteogiocherà in Florida Francescodi Matteo, è 'il pericoloso cecchino' che la squadra di calcio della Florida International University annuncia orgogliosamente su Instagram di aver ingaggiato a Miami come attaccante. Il ...

Renzi, il figlio Francesco sbarca negli Usa: è il nuovo attaccante della Florida International University ilmessaggero.it

Francesco Renzi è il nuovo attaccante della squadra di calcio universitaria della Florida International University. La notizia è stata pubblicata su Instagram con un video in cui la squadra ha dato il ...Renzi Jr giocherà con i Panthers della Florida, diventando un giocatore della scuola americana, una carriera iniziata dai dilettanti ...