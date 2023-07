Il Falcon Heavy colpisce ancora

È stata la settima missione per ile il terzo volo del razzo quest'anno (il primo a gennaio ed il secondo a maggio ). I booster laterali gemelli del, che hanno già ...Nell'ultimo lancio è stato utilizzato un vettore pesanteper mettere in orbita il satellite Jupiter - 3 di Hughes . Come sempre i lanci di questo genere di vettore sono decisamente ...SpaceX è impegnata su più fronti: da un lato ci sono i lanci dei razzi spaziali9 e), c'è poi il mantenimento della costellazione satellitare Starlink mentre proseguono i test per la realizzazione di Starship . Il nuovo grande razzo spaziale permetterà, secondo i piani, ...

Il Falcon Heavy di SpaceX ha lanciato il più pesante satellite di sempre in GEO Astrospace.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il razzo Falcon Heavy di SpaceX ha lanciato con successo il satellite per comunicazioni a banda larga Jupiter 3/EchoStar 24 in orbita venerdì scorso. Costruito da Maxar, è il satellite per comunicazio ...