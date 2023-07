Il delirio del killer dopo l' omicidio | Si era vaccinata contro il Covid

(Di domenica 30 luglio 2023) Andrea Marchionni ha ucciso la cognata, Marina Luzi, con un colpo di pistola alla testa. La confessione choc davanti al gip: "Lei apparteneva alla massoneria. Ho puntato alla testa per non farla soffrire"

I motivi del mio gesto li trovate nel mio pc e in una chiavetta Usb". Tre ore di interrogatorio. Così descrivono la deposizione di Andrea Marchionni, falegname, 47 anni, davanti al gip del Tribunale di Ancona. L'uomo ha spiegato, a modo suo, il movente alla base del terribile gesto. Omicidio di Marina Luzi: il movente. Il delirio dell'assassino di Marina Luzi. La ricostruzione dell'omicidio di Marina

Massoneria, vaccini e nanobots: ci sarebbe un delirio complottista alla base dell'omicidio di Marina Luzi. A meno che l'assassino non stia simulando il vizio di mente ...ANCONA - «Ho puntato alla testa per non farla soffrire... Marina appartiene alla massoneria ed è, non lei sola, la causa del peggioramento delle mie condizioni fisiche... Loro, che si sono vaccinati c ...