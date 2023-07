Il dato che travolge la sinistra | cosa è successo dopo l' addio al reddito di cittadinanza

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Nella prima metà dell'anno sono stati creati 278mila posti di lavoro nel settore privato non agricolo (attivazioni nette di rapporti di lavoro dipendente): il 15% in più rispetto al primo semestre del 2022, e il 55% in più nel confronto con il secondo semestre. È quanto emerge nel rapporto della Banca d'Italia «Il mercato del lavoro, dati e analisi», elaborato con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Nel complesso del primo semestre del 2023, l'incremento dell'occupazione dipendente è stata sospinta dalla componente a tempo indeterminato. A maggio e giugno, invece, l'occupazione alle dipendenze è cresciuta, ma a ritmi meno sostenuti che nei quattro mesi precedenti. In questi due mesi la domanda di lavoro ha rallentato nel turismo e nel commercio, mentre è rimasta stabile negli altri servizi e ...