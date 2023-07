Il corridoio Suwalki | quella striscia di 65 km nel mirino dei mercenari | i Baltici rischiano l’isolamento

(Di domenica 30 luglio 2023) Così si spezzerebbe la continuità territoriale della Nato. Un’arma in più per Putin e il debole alleato Lukashenko.

Nel caso di un attacco della Wagner, è molto probabile che l'area delsarebbe la prima ad essere presa di mira, ipotizza il Corriere della Sera , poiché una sua occupazione consentirebbe di ...L'attacco dopo le minacce di ritorsione per l'esplosione nel Rostov Polonia, l'allarme del Premier Morawiecki: 'Oltre 100 militari Wagner diretti verso ildi' Video. Russia: ...Cresce la paura in Europa "Un centinaio di miliziani si starebbero dirigendo verso ildi". E' l'allarme, lanciato dal premier polacco Mateusz Morawiecki, mentre cresce la pressione ...

Corridoio Suwalki, cosa succederebbe se la Wagner invadesse la Polonia Scenari e possibile intervento Nato ilmessaggero.it

Oltre 100 mercenari del gruppo Wagner di stanza in Bielorussia si sono spostati verso il corridoio di Suwalki (noto anche come la breccia di Suwalki). La denuncia del primo ministro ...Due droni hanno causato una forte esplosione al centro di Mosca, colpendo un grattacielo adibito in parte a uffici e appartamenti residenziali. «I vetri sono andati in frantumi a ...